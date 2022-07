TP.HCM gặp khó trong chi phí hỏa táng người mất vì Covid-19

Thông tin trên được đề cập trong họp báo về tình hình dịch bệnh, các vấn đề kinh tế xã hội của TP.HCM chiều ngày 7/7.



Theo bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, hiện ngành y tế còn một số vướng mắc liên quan đến kinh phí trong phòng chống dịch Covid-19.



Thứ nhất, Sở Y tế gặp khó về kinh phí khen thưởng đi kèm giấy khen cấp cho các tình nguyện viên, nhân viên y tế phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Dự kiến có 40.000 người với tổng kinh phí khoảng 19 tỷ đồng.



Sở Y tế đã hoàn thành danh sách nhưng chưa thể gửi giấy khen và tiền thưởng đến nhân viên y tế do chưa có kinh phí.

Đội ngũ tình nguyện viên tham gia chống dịch ở TP.HCM. Ảnh: Phan Giang

Thứ hai, bổ sung đối tượng hưởng chính sách đặc thù, hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 12. Theo đó, có 5 nhóm đối tượng được hưởng chính sách đặc thù. Trong nhóm tình nguyện viên được hưởng chính sách chỉ gồm tình nguyện viên có chuyên môn y tế, tình nguyện viên tôn giáo chăm sóc F0-F1, tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0-F1 vào khu cách ly tập trung.



“Tuy nhiên, thực tế có nhiều tình nguyện viên khác tham gia phòng chống dịch rất tích cực như lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc F0 … nhưng chưa được hưởng chính sách đặc thù này. Do đó, Sở Y tế đã họp với các cơ quan liên quan, rà soát các đối tượng để bổ sung. Hiện mới chỉ có 38 cơ quan đơn vị báo cáo”, bà Quỳnh Như chia sẻ.



Thứ ba, ngành y tế TP.HCM hiện bị vướng trong công tác thanh quyết toán chi phí hỏa táng người bệnh tử vong do Covid-19. Công văn số 701 của UBND TP.HCM về chi phí xử lý thi hài cho bệnh nhân tử vong vì Covid-19 quy định không quá 17 triệu đồng/trường hợp theo hình thức hỏa táng.



Tuy nhiên, trước thời điểm văn bản ban hành, một số cơ sở y tế đã ký hợp đồng với cơ sở mai táng mức cao hơn 17 triệu đồng/trường hợp, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho người dân và nhân viên.



Bên cạnh đó, một số cơ sở không ký hợp đồng, không xuất được hóa đơn do quy mô nhỏ. Vì vậy, bệnh viện cũng không thanh toán được



Trước những khó khăn trên, ngành y tế đề xuất UBND TP bổ sung kinh phí khen thưởng đi kèm giấy khen để tri ân nhân viên y tế, tình nguyện viên đã hỗ trợ TP chống dịch.



Đề xuất UBND TP chỉ đạo các UBND quận, huyện, TP Thủ Đức thống kê đầy đủ, báo cáo số liệu các nhóm đối tượng bổ sung để hưởng chế độ đặc thù.



Đề nghị xem xét chấp thuận cho các cơ sở y tế được quyết toán phần chênh lệch đơn giá mai táng trên 17 triệu đồng, chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn thanh toán với các cơ sở không xuất được hóa đơn.