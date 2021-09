TP.HCM dùng cơ sở dữ liệu để phát hiện giấy lưu thông giả

Thông tin với báo chí, Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP. HCM cho biết, lực lượng công an đang lập danh sách những người được cấp giấy phép lưu thông và cập nhật cơ sở dữ liệu trên phần mềm chung của Bộ Công an, để đối chiếu, so sánh với lượng người di chuyển và rà soát, kiểm soát các đối tượng F0 lưu thông trên đường.

Do đó, những người lưu thông trên đường nhưng không nằm trong cơ sở dữ liệu sẽ bị phát hiện.