TP.HCM: Điều tra cái chết của chủ dãy trọ ở TP Thủ Đức

TP - Ngày 14/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “bà trùm” buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”. Hai đồng phạm của bà Mười Tường là cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang, gồm ông Nguyễn Văn Võ (SN 1968, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và ông Nguyễn Văn Sang (SN 1970, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) cùng bị xét xử về tội “Rửa tiền”.