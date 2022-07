TP.HCM đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm sau 6 năm thí điểm

Tăng cường vừa tập huấn, vừa kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là thức ăn đường phố

Sáng nay (15/7), UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 6 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố. Với các hoạt động trong thời gian qua, TP.HCM đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chính thức hóa mô hình thí điểm, thành lập Sở An toàn thực phẩm.

6 năm qua, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 12 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 185 người mắc và 7 người tử vong. So sánh với giai đoạn trước khi thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm (2014 - 2016) cho thấy, số vụ ngộ độc giai đoạn 2017 - 2022 giảm 10 vụ (55,6% số vụ), số người mắc giảm 8 lần so với giai đoạn 2014 - 2016.

Ban đã xây dựng, triển khai chuỗi thực phẩm an toàn liên kết giữa TP.HCM với các tỉnh, thành. Và các tiêu chí thực phẩm an toàn như: VietGAP, GlobalGAP… càng ngày càng gia tăng; hệ thống phân phối truyền thống lẫn hiện đại ngày càng được cải thiện.