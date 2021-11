TP.HCM đề xuất đón khách quốc tế từ tháng 12

Do biến động liên tục của dịch bệnh COVID-19, các chỉ tiêu của ngành du lịch của du khách quốc tế nói riêng và của cả TP.HCM nói chung trong 9 tháng đầu năm 2021 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2021, khách quốc tế mới đến TP.HCM là 0 lượt; Khách du lịch nội địa 9 tháng 2021 ước đạt 7,7 triệu lượt khách, giảm 31% so với 9 tháng 2020 và giảm 52% so với 9 tháng năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng năm 2021 đạt 39.523 tỷ đồng giảm 31% so với 9 tháng 2020, giảm 62% so với 9 tháng năm 2019.

Theo thống kê của UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn thành phố chỉ còn khoảng 50% số lượng doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động. Trong đó, có đến 90% doanh nghiệp lữ hành vừa và nhỏ, doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh thị trường inbound đã tạm ngưng hoạt động.

Một số doanh nghiệp lớn vốn tư nhân chỉ bố trí nhân sự trực tại công ty, doanh nghiệp vốn nhà nước cũng hoạt động cầm chừng, một số doanh nghiệp dựa trên nguồn vốn dự phòng còn lại để hoạt động. Bên cạnh đó các doanh nghiệp đều cắt giảm từ 50-80% lao động để duy trì hoạt động kinh doanh trong giai đoạn khó khăn này.