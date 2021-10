TP.HCM đẩy nhanh phục hồi du lịch

Bên cạnh sự liên kết công tư còn có sự liên kết, hợp tác giữa 30 doanh nghiệp lữ hành và điểm đến trên địa bàn thành phố, đây chính là chìa khóa thúc đẩy ngành du lịch phục hồi.

TP.HCM cũng cho biết hoạt động phục hồi du lịch phải luôn luôn đảm bảo nguyên tắc “an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn”; để tập trung xây dựng nguồn nhân lực an toàn, điểm đến an toàn và dịch vụ du lịch an toàn.

Trước mắt, TP.HCM giao Sở Du lịch thành phố phối hợp với UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện rà soát, tổ chức lại các điểm tham quan, các tuyến phố, các cơ sở dịch vụ lưu trú, mua sắm, ăn uống… theo hướng vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo chất lượng và lấy sự hài lòng của du khách làm tiêu chí hoàn thiện.

Đồng thời, chủ động kết nối các tỉnh, thành để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng, nâng cao giá trị cạnh tranh của du lịch nội địa và thống nhất các tiêu chí an toàn giữa các địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo an toàn cho du khách, người lao động.