TP.HCM: cửa hàng xăng dầu không được tự ý dừng hoạt động kinh doanh xăng, dầu

Bên cạnh đó, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại đơn vị (đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ, Tết); thường xuyên nắm bắt tình hình, báo cáo những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường với Sở Công Thương, các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.