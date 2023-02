TP.HCM cử 5 cảnh sát PCCC sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cứu nạn vụ động đất

Các chiến sĩ chuẩn bị khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: A.H.



Chiều 9/2, trao đổi với Zing, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM, cho biết nhận lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, đơn vị vừa điều động 5 cán bộ chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ giúp nước bạn đang bị thiệt hại do động đất.