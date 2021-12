TP.HCM: chuẩn bị hàng hóa dự trữ Tết, gần 200 chợ truyền thống đã hoạt động lại

Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm từ 20/12/2021 đến hết 12/3/2022 trên phạm vi cả nước, với mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân 2022, Bộ Công Thương cho biết thêm.

Doanh nghiệp bình ổn chuẩn bị 19.881 tỷ đồng dự trữ, cung ứng hàng hóa Tết Nhâm Dần 2022

Sở Công Thương TP.HCM cũng đã ban hành kế hoạch cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn TP.HCM.

Doanh nghiệp bình ổn chuẩn bị dự trữ, cung ứng hàng hóa Tết Nhâm Dần 2022

Theo đó, doanh nghiệp bình ổn thị trường chuẩn bị nguồn vốn dự trữ, cung ứng hàng hóa cho 2 tháng Tết là 19.881,1 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là 7.221 tỷ đồng. Riêng tháng cao điểm phục vụ Tết (từ ngày 1 đến 30 tháng Chạp), tổng giá trị hàng hóa của các doanh nghiệp chuẩn bị là 11.024,2 tỷ đồng, hàng bình ổn thị trường là 4.182,9 tỷ đồng.