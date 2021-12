TP.HCM cho học sinh lớp 1, 9, 12 đến trường

Đối với huyện Cần Giờ: Trường Mầm non Thạnh An, Trường Tiểu học Thạnh An, Trường THCS – THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13/12.

Sau khi hết 2 tuần thí điểm, từ ngày 27/12, các trường phải tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc dạy học trực tiếp. Từ đó. Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND TP xem xét và quyết định tiếp tục mở rộng dần hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3/1.

Trường học hoàn thiện phương án dạy học trực tiếp trước 3/12

Theo yêu cầu của UBND TP, các trường phải xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống dịch khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại trước ngày 3/12.