TP.HCM chính thức thực hiện chỉ thị 18 từ 1/10: Đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới

Theo đó, TP.HCM tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

TP.HCM chính thức thực hiện chỉ thị 18 từ 1/10. Ảnh: TTXVN

Việc nới lỏng giãn cách xã hội sẽ thực hiện trên nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn".

TP.HCM đặt ra 3 mục tiêu chính:

- Tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố; kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất; ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; củng cố, phục hồi hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở.

- Từng bước khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội thành phố an toàn, hiệu quả; quan tâm mở các hoạt động của khu vực sản xuất, dịch vụ; đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân thành phố.

- Đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới.

Dùng ứng dụng VNEID, Y tế HCM, Sổ sức khỏe điện tử để di chuyển