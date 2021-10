TP.HCM cần mạnh dạn mở cửa, chấp nhận số ca COVID-19 tăng trong tầm kiểm soát

Tuy nhiên, hoàn cảnh của Singapore khác với TP.HCM. Do Singapore thực hiện chiến lược zero COVID rất thành công nên miễn dịch cộng đồng của Singapore đi đến chủ yếu từ việc tiêm chủng mà không có miễn dịch do các ca bệnh lưu hành. Vì miễn dịch chỉ từ vaccine là không đủ nên số ca mắc sẽ tăng nhanh khi thực hiện nới lỏng.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng, TP.HCM nên mạnh dạn mở cửa, phục hồi kinh tế, chấp nhận số ca mắc tăng nhưng có kiểm soát.

Trong khi đó các quốc gia châu Âu hay TP.HCM, đã từng bị dịch bệnh lưu hành nên sẽ có khả năng đạt được miễn dịch cộng đồng tốt hơn. Và như vậy, có lẽ khi nới lỏng giãn cách để phục hồi kinh tế, số ca mắc sẽ gia tăng nhưng không tăng nhanh như Singapore.

"Lập luận này gợi ý chúng ta cần mạnh dạn lập kế hoạch thực hiện các bước phục hồi kinh tế. Điều này cũng nhấn mạnh, nếu muốn sống chung với COVID-19 an toàn và bền vững chúng ta phải đạt được mức miễn dịch cộng đồng nào đó. Mặc dù vậy, ít nhiều chúng ta sẽ phải chấp nhận số ca mắc gia tăng", PGS.TS Dũng nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, TP.HCM có thể bớt khắt khe hơn trong các biện pháp chống dịch. Các biện pháp chế tài cực đoan có thể không phù hợp mà thay vào đó sử dụng biện pháp chế tài kinh tế có thể có hiệu quả cao hơn.