TP.HCM: Bắt “nữ quái” chuyên trộm cắp tài sản bằng... chân ở nhiều cửa hàng

Bằng nghiệp vụ, công an xác định đối tượng gây án là Lượm. Trích lục hồ sơ, Lượm mang 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, khi công an xác định được thì Lượm lại “biến mất” một cách đầy bí ẩn.

Ngày 16/3, trinh sát phát hiện Lượm nên bắt giữ. Tại công an, Lượm khai gây ra gần 10 vụ trộm cắp ở các cửa hàng nhiều quận. Quá trình này, công an tạm giữ thêm 1 nghi can khác có nhiệm vụ chở Lượm đi gây án.

Công an đề nghị ai là nạn nhân của Lượm tới Đội 4 và Đội 8, Phòng PC02 để trình báo phối hợp cùng đơn vị điều tra xử lý đối tượng.