TP.HCM bắt kẻ trộm nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

Công an TP.HCM cho biết, sau khi nắp chắn rác bị mất, Công an quận 1 phối hợp với Phòng PC02 điều tra truy xét. Qua trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, công an xác định nghi can trộm chạy xe máy màu đỏ, mặc áo xanh, quần đen, đã lấy trộm 32 nắp chắn rác bằng gang trên cầu Thủ Thiêm 2.

Như VTC News đưa tin, ngày 5/5, Chỉ huy trưởng Ban thi công của Công ty Thiên An (phụ trách thi công cầu Thủ Thiêm 2) cho biết, cầu Thủ Thiêm 2 đã bị kẻ gian lấy trộm 43 nắp chắn rác làm bằng gang của cống thoát nước trên cầu.

Sau khi nhiều nắp bị lấy đi, đơn vị thi công kiểm tra, phát hiện xung quanh cống đều có vết cạy. Do không còn nắp chắn, một số cống xuất hiện rác và túi nilon trôi xuống phía dưới. Tổng cộng trên cầu có 108 nắp chắn rác, giờ chỉ còn 64 cái.