TP.HCM: Bắt hai tên cướp điện thoại khiến người truy đuổi chết thương tâm

Quá trình truy đuổi, khi đến phường Đông Hưng Thuận (quận 12), xe anh Đ. xảy ra va chạm với phương tiện khác. Nạn nhân sau đó ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng ngay sau đó có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và xác định vụ tai nạn chết người xảy ra khi nạn nhân truy bắt cướp.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM) cũng phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp điều tra, làm rõ vụ nữ sinh tử vong nghi do truy đuổi cướp được một số trang mạng xã hội đăng tải.