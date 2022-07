TP.HCM: 6 tháng đầu năm xử phạt 22 tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Đặc biệt, đầu tháng 7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã kiểm tra, kịp thời phát hiện và tiến hành làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động báo chí không có giấy phép đối với Công ty FBNC. Đồng thời, yêu cầu Công ty này phải gỡ bỏ các nội dung thông tin vi phạm, điều chỉnh hoạt động sản xuất tin bài và phương thức cung cấp thông tin trên mạng Internet.

Đây là trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đầu tiên trong hoạt động báo chí mà không có giấy phép kể từ khi Nghị định xử phạt về hoạt động báo chí được ban hành.

Đội Liên phòng, chống in lậu TP.HCM đã triển khai công tác kiểm tra đối với 8 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in. Trong đó, trọng tâm là hoạt động in sách giáo khoa, bao bì hàng hóa (là thuốc, dược phẩm, hàng hóa thiết yếu) để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và răn đe các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động in và lợi dụng hoạt động in để sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả trên địa bàn TP.HCM.