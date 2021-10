TP.HCM: 21 chợ mở cửa trở lại, có cả chợ Bến Thành, chợ An Đông

Những chợ này gồm: Chợ Bến Thành, chợ Đa Kao, chợ Vật Liệu xây dựng, chợ thực phẩm An Đông, chợ Kim Biên, chợ Bình Thới, chợ Bà Chiểu, chợ Tam Thôn Hiệp, chợ Đồng Hòa, chợ An Thới Đông, chợ Bình Khánh, chợ Long Thạnh, chợ Cần Giờ, chợ Hòa Hiệp, chợ Lý Nhơn, chợ Lô 6, chợ Phạm Văn Cội, chợ An Nhơn Tây, chợ Trung Lập Hạ, chợ Trung Lập Thượng và chợ Phước Thạnh.

Hình minh hoạ.