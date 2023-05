TP.HCM: 12 đơn vị bốc thăm chọn người xác minh tài sản thu nhập năm 2023

Bắc Bộ đón không khí lạnh, trời lạnh, có nơi xuống dưới 20 độ C; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế cục bộ có mưa to đến rất to