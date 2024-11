Toyota Vios là mẫu xe được tìm kiếm nhiều nhất trên thị trường xe cũ Việt Nam

Trên thị trường ô tô cũ, thương hiệu Toyota, đặc biệt là mẫu xe Vios, tiếp tục chiếm ưu thế về tỷ lệ tìm kiếm, rao bán và số lượt liên hệ. Phân khúc SUV và sedan vẫn dẫn đầu, với tỷ lệ tìm kiếm trên 35%. Riêng dòng xe MPV cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, đạt 4,6% trong tháng 10, so với 4,1% của tháng 9/2024. Thị phần các hãng xe cũ được rao bán Theo dữ liệu thống kê từ Oto.com.vn, thương hiệu Toyota vẫn dẫn đầu về tỷ lệ rao bá nxe cũ, chiếm 19,3%, không thay đổi so với tháng 9. Đứng sau là Hyundai, Kia và Ford với tỷ lệ lần lượt là 12,1%, 12,0% và 10,0%. Đáng chú ý, tỷ lệ tìm kiếm xe Hyundai giảm 0,7% so với tháng 9/2024. Thị phần các hãng xe cũ được rao bán Nhìn chung, xe Toyota vẫn chiếm ưu thế trong giao dịch trên thị trường ô tô cũ. Lý do là các mẫu xe của thương hiệu Nhật Bản này được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ độ bền, khả năng thanh khoản nhanh và giữ giá tốt hơn so với mặt bằng chung. Trong năm 2023, Toyota Việt Nam đạt doanh số 59.207 xe (bao gồm Lexus), nâng tổng doanh số tích lũy đạt trên 916.000 xe. Thị phần xe cũ rao bán theo chủng loại xe Các mẫu xe SUV và Sedan chiếm tỷ lệ lần lượt là 35,3% và 35,1%, tuy có giảm so với tháng 9/2024, nhưng tỷ lệ trên vẫn phản ánh sự sôi động của phân khúc này trên thị trường ô tô cũ. Thị phần xe cũ rao bán theo chủng loại xe Xếp sau là nhóm hatchback, trong đó nổi bật là các dòng xe nhỏ đô thị như Hyundai Grand i10 và Kia Morning, chiếm 11,3%, tăng 0,2% so với tháng 9/2024. Đáng chú ý, tỷ lệ rao bán các mẫu MPV vẫn ở mức thấp, do phần lớn các dòng xe này được sử dụng cho việc kinh doanh dịch vụ vận tải. Thời điểm tháng 10 gần cuối năm, người dùng thường có xu hướng giữ xe để phục vụ nhu cầu chở khách trong mùa lễ, Tết. Top 10 mẫu xe cũ được rao bán, tìm kiếm và được liên hệ nhiều nhất Tính đến tháng 2/2023, tổng số 229.303 xe Toyota Vios đã được bán ra thị trường Việt Nam trong suốt 20 năm kể từ khi mẫu xe sedan hạng B này lần đầu tiên ra mắt. Con số này phản ánh sự phổ biến của Vios trên thị trường xe cũ, luôn ở mức rất cao. Cụ thể, trong tháng 10/2024, Vios dẫn đầu với 3.741 tin rao bán, tăng 134 tin so với tháng 9 trước đó. Vị trí thứ 2, 3 và 4 lần lượt thuộc về các mẫu xe Toyota Innova, Ford Ranger và Mazda 3, cũng cho thấy sự ổn định của các thương hiệu lớn trong thị trường ô tô cũ tại Việt Nam. Top 10 mẫu xe cũ được rao bán Điều này càng được củng cố mạnh mẽ khi Toyota Vios vẫn giữ vị trí dẫn đầu về lượt tìm kiếm trên sàn mua bán Oto.com.vn với 269.041 lượt. Xếp sau là Toyota Innova với 182.005 lượt tìm kiếm, tăng 2.151 lượt so với tháng 9/2024. Toyota Camry và Fortuner lần lượt đứng ở vị trí số 3 và 4. Top 10 mẫu xe cũ được tìm kiếm nhiều nhất Có thể kết luận, các mẫu xe đến từ thương hiệu Toyota vẫn chiếm ưu thế rõ rệt về số lượng tìm kiếm vượt trội. Tuy nhiên, các thương hiệu Nhật Bản khác như Honda với các mẫu City và CR-V, cùng Mazda với CX-5 và Mazda 3, cũng đang có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, lấn át các đối thủ như Hyundai và Ford. Top 10 mẫu xe cũ được liên hệ nhiều nhất Trong số 10 mẫu xe được liên hệ nhiều nhất, 7 mẫu trong số đó là xe Nhật Bản, thuộc các thương hiệu Toyota, Mazda, Mitsubishi và Honda. Đặc biệt, Toyota Vios vẫn giữ vững vị trí số 1 với 10.417 lượt liên hệ, theo sau là Toyota Innova với 8.837 lượt. Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí thứ 3 với 6.066 lượt liên hệ. Điều này một lần nữa khẳng định sự ưu chuộng mạnh mẽ đối với các mẫu xe Nhật Bản, đặc biệt là Toyota, trong thị trường ô tô cũ tại Việt Nam.