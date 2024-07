Toyota tiếp tục giữ vững ngôi vị bán xe chạy nhất toàn cầu 5 năm liên tiếp

Biểu tượng của hãng chế tạo ô tô Toyota Nhật Bản. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuy nhiên, doanh số bán hàng toàn cầu giai đoạn từ tháng 1-6/2024 của Toyota, tính cả doanh số của các công ty con trực thuộc tập đoàn Toyota, là Daihatsu Motor Co. và Hino Motors Ltd., đã giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước.