Toyota Fortuner 2022 cập bến thị trường Việt Nam: bổ sung trang bị để cạnh tranh Everest và Santa Fe

Cụ thể, cabin của Fortuner 2022 được nâng cấp thêm hệ thống âm thanh với 11 loa JBL (Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT) cùng hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập (Fortuner Legender 2.8L 4x4 AT, Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT, Fortuner 2.8L 4x4 AT, Fortuner 2.4L 4x2 AT) mang đến sự thích thú và cảm giác thư thái cho hành khách trên mỗi hành trình. Ngoài ra, trên phiên bản Fortuner 2.4L 4x2 AT và 2.4L 4x2 MT mới được bổ sung tính năng kết nối điện thoại thông minh tích hợp trên màn hình giải trí.