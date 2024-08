Toyota đạt lợi nhuận kỷ lục, bất chấp doanh số toàn cầu giảm mạnh

Trái ngược lại với bức tranh tài chính, thì tình hình bán hàng của Toyota lại có dấu hiệu đi xuống khi doanh số giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, tại thị trường quê nhà Nhật Bản, doanh số của Toyota giảm ở mức 2 con số với 14% do các vấn đề về gian lận chứng nhận an toàn dẫn tới việc nhiều mẫu xe bị ngừng phân phối. Tuy nhiên, Toyota lại có sự tăng trưởng mạnh ở thị trường Bắc Mỹ với mức tăng doanh số tới 14,3% trong nửa đầu năm nay, đây là cú huých quan trọng, nếu không chắc chắn doanh thu của tập đoàn đã đi theo một chiều hướng khác.

Lý giải về nguyên nhân doanh số bán hàng toàn cầu giảm nhưng doanh thu và lợi nhuận ròng lại tăng trưởng ở mức kỷ lục, tờ Motor1 trích dẫn phân tích của Toyota cho rằng, sự mất giá của đồng Yên Nhật là nguyên nhân chính.