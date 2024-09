Toyota Camry đời mới lập kỷ lục trong thử nghiệm an toàn

Phiên bản thế hệ mới của Toyota Camry được xếp hạng 5 sao an toàn theo chuẩn ANCAP với số điểm kỷ lục về khả năng bảo vệ người lớn ngồi trong xe. Chương trình đánh giá xe mới của Australia (ANCAP) mới đây đã công bố kết quả thử nghiệm an toàn của mẫu Toyota Camry 2025 sắp bán ra tại nước này. Theo đó, phiên bản thế hệ mới của dòng sedan Nhật Bản được chấm thang điểm 5 sao cao nhất. Đáng chú ý, với những nâng cấp ở khung gầm và thân xe so với thế hệ trước, Camry 2025 đã nhận được số điểm 95% về khả năng bảo vệ người lớn ngồi trong xe. Đây là thành tích cao nhất trong số các mẫu xe được thử nghiệm theo tiêu chuẩn mới nhất của ANCAP. Bên cạnh đó, Toyota Camry 2025 đã đạt điểm tối đa trong nhiều bài kiểm tra khác như va chạm hông hay đâm vào cột. Xe cũng được đánh giá cao ở khả năng bảo vệ khi bị đâm trực diện khi chỉ bị trừ 0,96 trên 8 điểm tối đa ở hạng mục này. Ngoài ra, Toyota Camry 2025 đạt 87% điểm ở khả năng bảo vệ trẻ nhỏ, 84% điểm ở khả năng bảo vệ người bị đâm phải và 81% ở mảng công nghệ hỗ trợ an toàn. Theo đánh giá của ANCAP, Camry thế hệ mới mang đến khả năng bảo vệ tốt cho cả người ngồi trong xe và người đi đường. Toyota Camry 2025 thuộc thế hệ thứ 9 lần đầu được giới thiệu tại Mỹ và Trung Quốc vào tháng 11/2023. Sang tới năm 2024, mẫu xe này lần lượt chào sân các thị trường như Đài Loan và Singapore. Mới đây nhất, Toyota Camry 2025 đã ra mắt tại thị trường Australia với giá khởi điểm từ 39.990 AUD (khoảng 670 triệu đồng). Mẫu xe này sau đó sẽ cập bến Đông Nam Á vào tháng 10 với điểm đến đầu tiên là Thái Lan. Đây cũng chính là thị trường xuất khẩu Camry sang nước ta. Và theo nguồn tin từ tư vấn bán hàng, Toyota Camry 2025 dự kiến sẽ được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam vào tháng 12 năm nay hoặc đầu năm sau. Lê Tuấn