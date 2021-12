Toyota Camry 2022 cập bến thị trường Việt Nam: 4 phiên bản giá từ 1,050 tỷ đồng, thêm bản hybrid

Không chỉ vậy, mẫu xe này được trang bị công nghệ an toàn tiên tiến hiện nay của Toyota như hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense cùng hàng loạt tính năng an toàn khác như Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA),…

Toyota Camry 2.5 Q

Đặc biệt trên phiên bản 2.5Q, động cơ 2.5L sản sinh công suất cực đại đạt 207 hp tại 6600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 250 Nm tại 5000 vòng/phút. Mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hơn với mức tiêu thụ đạt 7.1 L/100km trên đường hỗn hợp.