Tour thám hiểm hang động Sơn Đoòng năm 2024 đã kín chỗ

Thám hiểm hang động Sơn Đoòng được đánh giá là một trong những tour du lịch mạo hiểm ở Việt Nam hấp dẫn du khách quốc tế. Nhiều tờ báo và tạp chí uy tín trên thế giới đã đánh giá cao tour du lịch độc đáo này. Ví dụ, tờ Daily Mail của Anh đã bình chọn hang động Sơn Đoòng là hang động có bãi cắm trại ấn tượng nhất thế giới; Đài truyền hình Dave TV của Anh đã bình chọn tour thám hiểm hang Sơn Đoòng đứng thứ 5 trên 20 cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất hành tinh; Tạp chí National Geographic UK đã xếp thám hiểm Sơn Đoòng là tour du lịch mạo hiểm đẳng cấp nhất thế giới...



Tour thám hiểm này là chuyến du hành trong lòng đất, khám phá những tuyệt tác của thạch nhũ kỳ vĩ, dòng sông ngầm, hố sụt rộng lớn. Trong chuyến khám phá này, du khách được chiêm ngưỡng khu rừng cùng với sự phong phú, đa dạng sinh học ngay trong lòng hang Sơn Đoòng; ngắm nhìn những tia nắng xuyên chiếu qua lòng các hố sụt và chinh phục Bức tường Việt Nam cao 90 m. Du khách còn được thăm bản Đoòng của người dân tộc Bru Vân Kiều sống biệt lập giữa rừng nguyên sinh; chinh phục Hang Én nơi có cảnh quay phim Peter Pan - The Neverland và là nơi đài ABC News phát sóng trực tiếp chương trình truyền hình Good Morning America đến với nước Mỹ năm 2015.



Hang Sơn Đoòng được ông Hồ Khanh ở thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) phát hiện năm 1990; được công bố là hang động lớn nhất thế giới với thể tích hơn 38 triệu m3.



Du lịch thám hiểm hang Sơn Đoòng hiện được đánh giá là tour du lịch đắt đỏ, thu hút khách nhất Việt Nam với giá vé khoảng 72 triệu đồng/người với hành trình 6 ngày, 5 đêm. Mỗi tour có 10 khách thám hiểm và khoảng 30 người phục vụ là các chuyên gia an toàn hang động, hướng dẫn viên, trợ lý an toàn, đầu bếp, kiểm lâm viên và người mang vác hành lý, thức ăn, thiết bị cắm trại.