Tour du lịch leo núi khám phá cây thông cổ thụ quý hiếm nhất Việt Nam

Cây thông hiện được coi là cổ thụ nhất Việt Nam khoảng 1.200 năm tuổi. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Những người “tiền trạm” lên cây thông già nhất Việt Nam



Nhóm phóng viên trở thành những người may mắn khi được tiền trạm tour du lịch mới này. Từ địa bàn xã Đạ Tông (huyện Đam Rông), để lên được đến cây thông cổ thụ, người tham quan phải đi bộ khoảng 2 km dưới tán rừng già ở độ cao 1.800 m so với mực nước biển. Đường đi nhiều đoạn khá dốc nhưng mát mẻ. Trên đường đi, mọi người phải len lỏi qua dưới gốc cây cổ thụ, trong đó lớn nhất là những cây thông hai lá có tuổi đời từ 500 - 800 tuổi. Dưới chân là thảm thực vật và lớp mùn dày vài chục cm được tạo ra bởi lá cây mục nát... Nơi được quan tâm nhất chính là cây thông hai lá nhiều tuổi nhất Việt Nam có chu vi gốc lớn tới 7 người lớn nối vòng tay mới ôm hết, cao khoảng 30 m. Phía trên là những cành cây vươn ra với đủ hình dáng, cành lá tươi tốt. Các loại phong lan, rong rêu và cây ký sinh bám xung quanh tạo nên dáng vẻ xù xì, thô mốc. Dưới gốc cây là lớp mùn mục nát cùng với những đoạn rễ lớn tạo ra lớp xốp sâu tới nửa mét. Gốc cây được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp cây rừng, tạo nên cảnh quan kỳ thú.



Theo ông Lương Quốc Minh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, thân cây thông này có đường kính khoảng gần 3 m. Do cây quá già, các nhà khoa học không dùng phương pháp khoan tăng trưởng thân cây như những cây còn trẻ để đếm vòng sinh trưởng. Tuy nhiên, bằng những cách tính khác có thể xác định, cây có tuổi đời từ 1.100 - 1.200 năm tuổi. Trong cuộc sống cộng đồng người K'ho, Cil, Lạch ở địa phương, cây thông này là nơi các vị thần trú ngụ, không ai được xâm phạm và luôn được bảo vệ…