Tottenham đua Ngoại hạng Anh: Mơ mộng cùng Antonio Conte

Conte giúp Harry Kane tìm lại chính mình sau thời gian dài mất phong độ vì tâm lý chỉ nghĩ đến việc chuyển sang Man City. Đồng thời, ông nâng tầm Son Heung Min, giúp anh trở thành người châu Á đầu tiên giành giải thưởng Vua phá lưới Premier League (chia sẻ với Mohamed Salah). Cầu thủ Hàn Quốc đạt thành tích này mà không có cú đá phạt đền nào so với Salah có 5.



Thành công mùa giải trước giúp Conte nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ Chủ tịch Daniel Levy cùng BLĐ Tottenham.



Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Tottenham là một trong những đội mua sắm nhiều và nhanh nhất. 5 gương mặt quan trọng đã được GĐTT Fabio Paratici đưa về phục vụ nhu cầu chiến thuật của HLV Conte.



Richarlison là thương vụ đáng chú ý nhất của Spurs, với chi phí trả ngay 52,2 triệu bảng (chưa tính các điều khoản đi kèm). Đây có thể xem như chiến thắng của Paratici trên thị trường, khi cầu thủ tấn công người Brazil nhận được nhiều sự quan tâm từ các ông lớn. Ít nhất, có Chelsea và Barcelona từng gửi đề nghị đến anh.



Bên cạnh Richarlison, hàng công ghi 69 bàn ở Premier League mùa trước, cao nhất trong 4 mùa liên tiếp, còn chào đón thêm Ivan Perisic. Cầu thủ chạy cánh người Croatia đi theo tiếng gọi của Conte sau khi hết hợp đồng với Inter. Cùng với nhau, họ đưa CLB thành Milan đến với danh hiệu vô địch Serie A 2020-21.



Hàng tiền vệ được Conte gia cố với Yves Bissouma, một chiến binh giàu kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh. Thương vụ này là chiến thắng khác của Tottenham trước người hàng xóm Arsenal. Việc được dự Champions League trở thành chìa khóa để Spurs có chữ ký tiền vệ 25 tuổi người Mali.

Tân binh Richarlison bên cạnh Vua phá lưới Son Heung Min

Chiều sâu hàng thủ Spurs được tăng lên với bản hợp đồng mượn Clement Lenglet. Trung vệ người Pháp không có chỗ trong dự án bóng đá mới mà Xavi triển khai. Dù vậy, kinh nghiệm khoác áo Barca và trước đó là Sevilla giúp anh có thể nhanh chóng hòa nhập khi đến môi trường mới.



Ở mức độ khiêm tốn hơn, Djed Spence đến từ Middlesbrough giúp Conte có thêm giải pháp dự bị cho cánh phải. Cầu thủ 21 tuổi này rất linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu về hệ thống 3 hoặc 4 hậu vệ.



Tham vọng của Tottenham



Cùng với sự tăng cường cho các tuyến, Tottenham mới chỉ chia tay Steven Bergwijn. Cầu thủ người Hà Lan chưa bao giờ đạt được mức độ kỳ vọng, nên buộc phải ra đi.



Như vậy, so với thời điểm thắng Norwich City 5-0 để chính thức lấy vé Champions League, chiều sâu đội hình trong tay Conte tăng lên rõ rệt. Về lý thuyết, sức mạnh của Tottenham cũng vượt trội so với mùa giải trước.



Những bổ sung mới giúp Conte có nền tảng lý tưởng để xây dựng lối đá 3-5-2 yêu thích của mình. Trong lối đá này, Richarlison có thể hoạt động như tiền vệ cánh, hỗ trợ cho cặp tiền đạo Harry Kane - Son Heung Min.



Lý tưởng nhất là sơ đồ 3-4-2-1 từng giúp Conte giành chức vô địch Premier League ngay mùa giải đầu tiên với Chelsea (2016-17). Ngày ấy, trên đường giành vinh quang, The Blues thắng đậm MU 4-0, vùi dập Everton 5-0, đánh bại Man City 3-1, vùi dập đương kim vô địch Leicester 3-0, thắng Arsenal 3-1, hạ Tottenham 4-2...