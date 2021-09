Top những bài hát Trung Thu tuổi thơ ai cũng từng nghe

Your browser does not support the video tag.

Bài hát Trung Thu: Thằng Cuội

Thằng Cuội là một sáng tác của cố nhạc sĩ Lê Thương, ca khúc được đông đảo các em thiếu nhi yêu mến và được vang lên nhiều nhất mỗi khi Trung Thu đến. Ca khúc đẹp tựa như một bức tranh mang màu sắc cổ tích truyền thuyết mà vẫn rất dung dị đời thường. Có lẽ đây là bài hát đặc biệt và hay nhất khắc họa về hình ảnh chú cuội trên cung trăng.

Với ca từ gần gũi với cuộc sống thường ngày cùng một giai điệu nhẹ nhàng chính là điểm cộng đã giúp cho ca khúc “Thằng Cuội” sống mãi trong lòng người yêu nhạc. Không chỉ cuốn hút đối với trẻ thơ mà bài hát này còn hấp dẫn với cả những người lớn tuổi.