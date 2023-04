Top điểm chèo thuyền kayak & chèo xuồng giải cơn nóng Sài Gòn

- Tour Nửa Ngày Chèo SUP Xuyên Rừng Ngập Mặn ở Cần Giờ: Hành trình giúp bạn khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Rừng Sác - Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - ngôi nhà của nhiều quần thể động, thực vật khác nhau như: khỉ đuôi dài, cò, chim... Bạn sẽ được huấn luyện viên hướng dẫn các kỹ thuật chèo SUP và luồn lách trên những kênh rạch chằng chịt trong rừng. Bạn cũng sẽ được thưởng thức bữa trưa với các món ăn hải sản tươi rói ở biển Cần Giờ. Giá tour là 800.000 đồng/người (khởi hành từ Cần Giờ) hoặc 1.100.000 đồng/người (khởi hành từ trung tâm TP.HCM).

- Tour Chèo Thuyền Sup – Lướt Sông Sài Gòn: Đây là cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sông Sài Gòn và các công trình kiến trúc hiện đại của thành phố từ góc nhìn mới lạ. Bạn sẽ được chèo SUP qua các điểm như: Bán đảo Thanh Đa, KDL Thảo Điền, cầu Sài Gòn (Q.2) hoặc Landmark 81, cầu Phú Mỹ, cầu Ánh Sao (Q.7). Bạn cũng sẽ được tận hưởng không khí trong lành và lắng nghe tiếng chim hót trên sông nước. Giá tour là 550.000 đồng/người.

- Tour Chèo SUP Ngắm Thành Phố Cực Chill: Cho bạn cơ hội chèo SUP trên sông Sài Gòn vào buổi chiều tà và ngắm nhìn thành phố lên đèn từ góc nhìn mới mẻ. Bạn sẽ được chèo SUP qua các điểm như: KDL Thảo Điền, cầu Sài Gòn (Q.2), Landmark 81, khu đô thị Vinhomes Central Park... Bạn cũng sẽ được tận hưởng không khí mát mẻ và lãng mạn trên sông nước. Giá tour là 450.000 đồng/người.