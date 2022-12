Top 9 địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới ‘làm khó’ những bộ não thông minh nhất

Nơi đây được coi là nơi an nghỉ bí ẩn của các nghệ sĩ Pháp như Colette, Victor Hugo và Delacroix. Nghĩa trang này mở cửa vào năm 1804, hiện có 70.000 người yên nghỉ tại đây.

7. Hầm mộ thành Rome (Italy)

Được xây dựng từ thời đế chế La Mã, theo hình thức Thiên chúa giáo. Đáng chú ý, có tới 60 ngôi mộ bí ẩn dọc theo con đường La Mã ở Via Appia, Via Ostiensis và Via Labicana...

Tên của những ngôi mộ như Thánh Calixtus và Thánh Sebastian - nằm dọc theo Via Appia, khu vực được cho là nơi chôn cất các vị tử đạo. Du khách đến tham quan đều được thầy cúng hướng dẫn. Hầm mộ này hiện do Vatican quản lý.

8. Salem Witchcraft Trials

Các phiên tòa xét xử những người bị tình nghi là phù thủy ở Salem, Massachusetts, nơi chuyên hành quyết vào năm 1692, cũng nổi tiếng kinh dị. Kể từ đó, 19 người đã bị treo cổ, một người bị xé xác và những người khác bị ném đá đến chết.

Ở đây thỉnh thoảng người ta có cảm giác như có tiếng hú ghê rợn, cùng với nhiều người làm bằng hình nộm và sáp ong trông rất hãi hùng.

9. New Orleans (Mỹ)

Thành phố của New Orleans Mỹ truyền thuyết về ma cà rồng luôn được phổ biến rộng rãi để thu hút khách du lịch trong dịp Halloween. Nghĩa trang của thành phố cũng trở thành địa điểm rùng rợn số một. Đáng chú ý là nơi chôn cất tu sĩ Marie Laveau với nhiều bí ẩn. Hiện tại, khu nghĩa trang này luôn tồn tại nhiều lời đồn thổi khó lý giải.

Hạ Thảo (lược dịch)