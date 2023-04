Top 8 bộ phim thể loại sinh tồn hot nhất mùa hè 2023

Hàn Quốc là một trong những quốc gia nổi tiếng với thể loại sinh tồn, đặc biệt là về hiện tượng thây ma hay quái vật. Ngoài những cái tên đình đám như "Train to Busan: Chuyến tàu sinh tử", "The Flu" hay "Alive".

Phim sinh tồn được ra mắt vào năm 2020 có sự tham gia của Song Kang, Lee Jin Wook, Lee Si Young,... . Bộ phim gây bão vào thời điểm ra mắt bởi hình ảnh ghê rợn của bầy quái thú và lối diễn xuất của dàn diễn viên.

Trong một khu chung cư Green Home, Cha Hyun Su là một học sinh phổ thông có những tổn thương tinh thần nặng nề và luôn đắm chìm vào game để quên đi thực tại. Tuy nhiên, Hyun Su vô tình phát hiện những biểu hiện kỳ lạ của người hàng xóm bên cạnh. Từ lúc này, vi rút lan tỏa khắp thế giới, những người ẩn náu tại chung cư phải đối mặt với mối đe dọa cực kỳ lớn đến từ một dịch bệnh lạ biến con người thành quái vật dị dạng.

3. All of us are dead

Bộ phim tạo ra cơn "sốt" toàn cầu năm 2022 với thành tích top 1 tại 54 quốc gia khi vừa ra mắt. Diễn xuất nổi bật của dàn diễn viên trẻ mang lại những luồng gió mới trong thể loại sống còn này.

Một nhóm học sinh bị mắc kẹt trong trường học khi xuất hiện một loại virus lây nhiễm có khả năng biến con người thành xác sống đang lây lan khắp thành phố. Trong thời khắc sinh tử, tình bạn và các giá trị đạo đức được đem lên bàn cân để đưa ra những lựa chọn khi trải qua cuộc chiến sinh tồn tìm con đường sống của cả nhóm.

4. Happiness: Chung cư có độc