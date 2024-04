Top 6 loại thực phẩm càng ăn cân càng giảm

Còn theo Tây y, trong 100gr bí đao có 0,4g Protid, 2,4g Glucid, 19mg Canxi, 12mg Phốt pho, 0,3mg Sắt, nhiều loại vitamin (A, B1, B2, B3, B9, C, E…). Thành phần chủ yếu của bí đao là nước và chất xơ nên sử dụng loại thực phẩm này sẽ giúp bạn giảm mỡ rất tốt.

Bí đao là loại thực vật rất tốt cho sức khỏe. Bí đao chứa nhiều nước nhưng không có chất béo. Theo Đông y, bí đao thuộc họ bầu bí, tính mát, vị ngọt thanh, không độc, thanh nhiệt giải độc tốt, giúp lợi tiểu. Do đó, bí đao giúp đào thải tốt, lợi tiểu, bổ sung nước nên nó hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả.

Những loại động vật có vỏ như tôm chứa hàm lượng lớn axit béo omega-3 giúp chống viêm, giải tỏa căng thẳng, tăng hiệu quả giảm cân và làm chậm quá trình lão hóa.

Theo Eat This Not That, bổ sung cá vào chế độ ăn có thể là cách tuyệt vời để bạn mang lại cho bạn nhiều lợi ích. Muốn giảm cân bền vững, bạn cần đa dạng thực phẩm, cân đối giữa cá và thịt khi dung nạp vào cơ thể.

Với cá, tốt nhất bạn chỉ nên ăn từ 2-3 bữa/tuần, không nên ăn quá nhiều, nhất là với các nhóm cá chứa nhiều thủy ngân không tốt cho sức khỏe.

3. Súp lơ

Súp lơ là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và có thể dùng để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Súp lơ chứa rất nhiều chất xơ, vitamin C và khoáng chất nên rất có lợi cho việc ép cân, giữ dáng và làm đẹp da, không những thế, chúng còn cung cấp ít calo.

Bên cạnh đó, nhờ lượng nước và chất xơ khá cao, súp lơ có thể làm tăng cảm giác no, hạn chế lượng thức ăn tiêu thụ.