Top 6 chòm sao khó tính nhất hệ hoàng đạo

Thông thường, Xử Nữ hay sống một mình hoặc sống trong tập thể nhưng bị cô lập cũng vì lý do này. Nếu bạn không cải thiện được thì chắc chắn không có ai tình nguyện ở bên cả, hãy áp dụng nguyên tắc hoàn mĩ cho chính mình thôi nhé.

Sư Tử bản tính "thẳng ruột ngựa", nghĩ gì nói đấy, lời họ nói có thể gây ra sự khó chịu và tổn thương cho người khác. Ảnh minh họa

Nhân Mã: Hay nhắc lại những chuyện cũ

Khi giận dữ, Nhân Mã rất hay nhắc lại những chuyện cũ. Đó là những chuyện khiến chòm sao này chịu ấm ức vì vậy họ không bao giờ quên được. Nhân Mã cũng thuộc tuýp người nóng nảy và thường xuyên gây sự vì những chuyện cũ.

Tuy vậy, nếu được an ủi, dỗ dành, Nhân Mã sẽ ngay lập tức tha thứ và không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhân Mã vốn yêu thích tự do và yêu tự do. Họ dễ có biểu hiện mất bình tĩnh. Vì vậy, Nhân Mã ao ước được nghe những lời nói ngọt ngào.

Bọ Cạp: Lời nói 'sắc' như dao găm

Bọ Cạp không thuộc típ dễ dàng tha thứ. Họ không dễ dàng buông bỏ những hận thù cá nhân, thậm chí quyết liệt và dữ dằn khi trả thù. Nếu bạn đã gây rắc rối với một Bọ Cạp, hãy chuẩn bị tinh thần, vì đây là cung hoàng đạo tính khí phức tạp nhất.

Khi tức giận, họ không la hét mà dùng đôi mắt rực lửa để "thiêu rụi" bạn, nói với bạn bằng những lời mỉa mai, xúc phạm... kéo dài, khiến bạn tổn thương cùng cực mới hả lòng.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Theo Gia đình & xã hội