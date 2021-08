Top 50 album các nam idol Kpop có doanh số cao nhất năm 2021 tính đến nay: NCT Dream liệu có thể đấu lại BTS?

Mặc dù các idol nữ Kpop gần đây có thành tích bán album rất đáng khen ngợi, tuy nhiên mặt bằng chung thì sức ảnh hưởng của các idol nam tại hạng mục này vẫn nổi bật hơn. Đơn cử như trong những màn comeback với album từ đầu 2021 đến nay của các nhóm nam idol và các nam ca sĩ idol solo, toàn bộ top 10 đều có doanh số vượt trên cột mốc nửa triệu bản.

Trước đó vào giai đoạn khoảng nửa đầu năm 2021, NCT Dream là nhóm nhạc thống trị với doanh số nổi bật của album 'Hot Sauce'. Tuy nhiên sau đó có những nhóm nhạc đàn anh khác cũng nổi tiếng với sức mạnh tẩu tán album comeback, ví dụ như BTS, EXO và SEVENTEEN. Vậy liệu NCT Dream có thể giữ vững vị trí này?

Gaon là bảng xếp hạng (BXH) thống kê về physical album dựa trên tổng số lượng album được vận chuyển từ các hãng đĩa/nhà phân phối (khác với Hanteo chỉ tính số liệu bán ra thực tế). Số liệu của Gaon thường được sử dụng làm căn cứ xét giải thưởng tại các lễ trao giải âm nhạc cuối năm tại Hàn Quốc.

Chúng ta hãy cùng cập nhật lại Top 50 album nhóm nam/nam ca sĩ solo Kpop có doanh số cao nhất năm 2021 tính đến thời điểm hiện tại nhé theo dữ liệu Gaon nhé.

Lưu ý: Dữ liệu BXH dưới đây chỉ tính các album đã phát hành từ đầu 2021. Doanh số phát sinh được tính từ 1/1/2021 đến 15/8/2021.

Từ hạng 50 đến hạng 41

Hạng 50: Series 'O' [Round 1 : Hall] - VERIVERY (68.2k bản)

Hạng 49: Fade - Han Seungwoo (71k bản)

Hạng 48: Right Through Me - DAY6 (Even of Day) (71.1k bản)

Hạng 47: Salute: A New Hope - AB6IX (71.7k bản)

Hạng 46: ONF: My Name - ONF (76.2k bản)

Hạng 45: Set - WOODZ (84.6k bản)

Hạng 44: City of ONF - ONF (86.7k bản)

Hạng 43: Popping - ONF (87.1k bản)

Hạng 42: Identity : Action - WEi (89.9k bản)

Hạng 41: Be My Reason - Hwang Chiyeul (93.7k bản)

Ca khúc 'Two Letters' nằm trong album 'Be My Reason' của Hwang Chiyeul

Từ hạng 40 đến hạng 31

Hạng 40: 2nd Desire [Tasty] - Kim Wooseok (96.7k bản)

Hạng 39: Waterfall - B.I (99.7k bản)

Hạng 38: Mo' Complete: Have a Dream - AB6IX (102.5k bản)

Hạng 37: Binary Code - ONEUS (102.7k bản)

Hạng 36: Love Synonym Pt.2: Right for Us - Wonho (104.4k bản)