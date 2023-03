Top 5 món ăn cay nhất thế giới

2. Gà giật, Jamaica

Mark Harvey - một nhà sáng tạo nội dung, sinh ra và lớn lên ở thị trấn Tây Ban Nha thuộc Jamaica - tiết lộ loại ớt người dân nơi đây thường dùng cho món "gà giật" Jerk Chicken nổi tiếng cay xé lưỡi là Scotch. Loại ớt này không chỉ được yêu thích bởi độ cay mà còn vì hương thơm, màu sắc và hương vị nó mang lại.

Ớt Scotch là thành phần làm nên vị cay trứ danh cho món gà giật của Jamaica. Ảnh: Saveur.

Chủ nhân của podcast Two On An Island này còn cho biết, độ cay của ớt Scotch được người dân Jamaica sắp xếp theo thứ tự màu sắc từ xanh lá dành cho trẻ em đến cam, đỏ và tím là cay nhất.

Ớt Scotch là một nguyên liệu không thể thiếu trong các món ăn biểu tượng của nền văn hóa ẩm thực khu vực đảo Caribe. Không khó để bắt gặp chúng ở các món ăn đường phố như gà và thịt heo hun khói tại các hàng quán lề đường trải dài khắp nơi từ vịnh Montego đến vịnh Boston. Với gà giật, thịt gà được ướp trong hỗn hợp nước sốt ngấm đều gia vị, sau đó được nướng trên than gỗ cây Pimento (quả mọng của loại cây này cũng được tận dụng làm nước sốt).

3. Cánh gà Buffalo, Mỹ

Đây là một món ăn được ưa chuộng của người Mỹ bên cạnh món Hamburger nức tiếng. Món này thường được ăn kèm cùng cần tây và một ít nước sốt phô mai xanh để tận hưởng trọn vẹn hương vị tinh túy của món ăn đặc sắc xứ sở cờ hoa.