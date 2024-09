Top 5 mẫu SUV ăn khách nhất tại Việt Nam hiện nay

Xu hướng lựa chọn ô tô của người Việt những năm gần đây nghiêng về ô tô gầm cao. Trong đó, những mẫu xe SUV/crossover được ưa chuộng nhờ thiết kế bắt mắt và tính đa dụng cao. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng có xu hướng chọn những mẫu xe gầm cao bởi tính đa dụng, có thể di chuyển nhiều địa hình, lội nước tốt... trong khi nội thất rộng rãi, chở được nhiều đồ, tư thế lái thoải mái, dễ quan sát. Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 8 tháng đã qua của năm 2024, đã có tổng cộng 60.655 xe thuộc nhóm SUV/Crossover được bán ra. Con số này chiếm 51% tổng doanh số xe du lịch của cả thị trường (118.196 xe), đồng thời là minh chứng rõ cho xu hướng chuộng xe gầm cao đa dụng của khách Việt. Dưới đây là 5 mẫu SUV/Crossover có doanh số cao nhất từ đầu năm 2024 đến nay. Mitsubishi Xforce (8.142 xe) Dù mới ra mắt hồi tháng 1 và bắt đầu giao xe từ tháng 3 nhưng Mitsubishi Xforce đã nhanh chóng tạo được sức hút với người tiêu dùng Việt. Điều đó thể hiện qua doanh số 8.142 xe đến tay khách hàng trong 8 tháng đã qua của năm 2024. Kết quả này đã đưa Xforce trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV/crossover, vượt qua cái tên quen thuộc là Mazda CX-5. Tân binh nhà Mitsubishi được ưa chuộng nhờ thiết kế trẻ trung, không gian rộng rãi, có nhiều phiên bản để lựa chọn cùng mức giá tốt trong phân khúc SUV cỡ B, ở mức 599-705 triệu đồng. Mazda CX-5 (7.384 xe) Mẫu crossover Nhật Bản vốn là cái tên quen thuộc ở vị trí mẫu xe gầm cao bán chạy nhất Việt Nam trước khi bị Mitsubishi Xforce vượt mặt. Theo đó, Mazda CX-5 hiện đứng thứ hai về doanh số ở nhóm xe gầm cao đa dụng với 7.384 chiếc bán ra sau 8 tháng đầu năm 2024. Dù vậy, CX-5 vẫn tỏ ra không có đối thủ ở phân khúc SUV hạng C ở thời điểm hiện tại. Ưu thế của Mazda CX-5 đó là thiết kế nịnh mắt, ít lỗi thời cùng trang bị tiện nghi và an toàn đầy đủ. Bên cạnh đó, mẫu xe này có giá bán chỉ từ 749-979 triệu đồng, rẻ hơn phần lớn các đối thủ cùng phân khúc. Ford Everest (6.205 xe) Là một trong hai sản phẩm chủ lực của Ford tại Việt Nam bên cạnh người anh em Ranger, Everest đã bán được 6.205 xe trong 8 tháng đã qua của năm 2024. Con số này giúp xe Mỹ lọt top 3 mẫu xe SUV bán chạy nhất Việt Nam. Ở phân khúc cỡ D của mình, Everest cũng áp đảo khi chiếm tới 45% thị phần. Thiết kế bệ vệ, nội thất tiện nghi và động cơ mạnh mẽ là những yếu tố giúp mẫu xe nhà Ford ghi điểm trong mắt người dùng. Bên cạnh đó, kết cấu khung gầm rời (body-on-frame) giúp Everest có khả năng vượt địa hình nổi trội hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Yaris Cross (5.919 xe) Với doanh số 5.919 chiếc bán ra trong 8 tháng đầu năm 2024, Toyota Yaris Cross hiện là mẫu xe gầm cao bán chạy thứ 4 tại Việt Nam. Mẫu xe này cũng đang giữ vị trí thứ 2 trong phân khúc SUV cỡ B chỉ sau Mitsubishi Xforce. Vào đầu năm nay, Toyota Yaris Cross được giảm giá xuống còn 650 triệu đồng cho bản xăng và 765 triệu đồng cho bản Hybrid. Bên cạnh đó, những chương trình ưu đãi tại hãng và đại lý được xem là chất xúc tác để khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn với Yaris Cross. Kia Sonet (4.341 xe) Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2024, Kia Sonet đã bàn giao 4.341 xe đến tay khách hàng. Con số này giúp mẫu SUV đô thị đến từ Hàn Quốc lọt top 5 xe gầm cao bán chạy nhất Việt Nam từ đầu năm. Vào hồi tháng 6/2024, mẫu SUV hạng A này đã được bổ sung phiên bản nâng cấp với giá bán dao động từ 539-624 triệu đồng. Xe có giá cao hơn các đối thủ cùng phân khúc nhưng cũng sở hữu thiết kế thời trang, hiện đại hơn cùng trang bị tiện nghi và an toàn tương đối đầy đủ. Lê Tuấn