Top 5 chiếc Aston Martin đắt nhất từng được bán đấu giá

Sự tinh tế và hiệu suất của những chiếc Aston Martin khiến chúng trở thành một trong những chiếc xe có giá trị và được săn đón trên thế giới. Một số chiếc Aston Martin đã đưa ra đấu giá với mức giá vô cùng hấp dẫn. 5 chiếc dưới đây là những chiếc từng được đấu giá với mức giá đắt nhất. 5. 1955 DB3S: 5,5 triệu USD (khoảng 138,9 tỷ đồng) Năm 1952, Aston Martin đã gửi chiếc DB3 hoàn toàn mới đầu tiên đến đường đua và giảm nhẹ trọng lượng xuống 74,8 kg cho chiếc DB3S bản nâng cấp vào năm sau đó. Aston Martin đã sản xuất 11 chiếc DB3S dành cho đường đua và chúng có sức cạnh tranh đáng gờm đến mức vào năm 1955, 20 mẫu xe sản xuất đã được sản xuất. Những chiếc xe này có động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít mới với ba bộ chế hòa khí Weber, tạo ra công suất 210 mã lực, giúp chiếc xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong vòng chưa đầy 7 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 225 km/h. 1 trong 20 mẫu DB3 dành riêng cho khách hàng được bán đấu giá vào năm 2009 với giá gần 2 triệu USD (khoảng 50,8 tỷ đồng), và một chiếc khác được bán với giá gần gấp đôi ba năm sau đó. Tại cuộc đấu giá năm 2014 ở Pebble Beach, California, Gooding &Company đã bán những chiếc DB3 đời 1955 với số khung 111 với giá 5,5 triệu USD (khoảng 138,9 tỷ đồng). Chiếc xe đặc biệt đó có lịch sử đua xe ngắn ngủi vào cuối những năm 50 - đầu những năm 60 và được sở hữu trong vài thập kỷ bởi gia đình Forshaw, gia đình điều hành Aston Service ở Dorset, Anh. 4. DB5 1965: 6,385 triệu USD (khoảng 162,4 tỷ đồng) Vào năm 2019, một chiếc DB5 do Sean Connery lái trong phim "Goldfinger" năm 1964 đã được Sotheby's bán đấu giá với giá 6,385 triệu USD (khoảng 162,4 tỷ đồng). Đó là một trong bốn chiếc DB5 được chế tạo đặc biệt cho bộ phim và được Eon Productions cho mượn, đồng thời có các tính năng cực kỳ thân thiện với điệp viên như biển số xe quay, súng máy Browning cỡ nòng 30 ly ở chắn bùn, cùng bộ phân phối vết dầu và máy phân phối khói để đảm bảo an toàn. Bộ phim đã giúp DB5 trở nên phổ biến với những người mua không phải là đặc vụ MI6, và Eon Productions đã đặt mua thêm hai chiếc DB5 để sử dụng trong các đợt quảng cáo cho bộ phim "Thunderball" phát hành năm 1965. Những chiếc xe đó có phiên bản chất lượng cao hơn của các thiết bị đặc biệt ban đầu được lắp đặt cho "Goldfinger" chỉ để quay phim. Nhà sưu tập người Anh Lord Bamford đã mua hai chiếc DB5 quảng cáo vào năm 1969, sau đó bán một chiếc cho B.H. Atchley, người đã trưng bày nó tại bảo tàng xe hơi Pigeon Forge, Tennessee của mình trong hơn ba thập kỷ. Connery đã bày tỏ tình cảm của mình với chiếc xe tới Sotheby's thông qua con trai ông, Stephane, "Những chiếc DB5 này thật tuyệt vời. Tôi nhớ vụ xé lốp Furka Pass, cũng như các sự kiện quảng cáo với những chiếc xe này - chúng ngày càng trở thành biểu tượng kể từ Goldfinger và Thunderball. Trên thực tế, gần đây tôi đã mua cho mình một chiếc DB5 rất tốt." 3. 1962 DB4 GT Zagato: 14,3 triệu USD (khoảng 363,7 tỷ đồng) Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng những mẫu xe đắt nhất từ ​​trước đến nay của Aston Martin là chiếc DB4 GT Zagato 1962 được bán qua Sotheby's với giá 14,3 triệu USD (khoảng 363,7 tỷ đồng) vào năm 2015. Vào thời điểm đó, chiếc xe này là kỷ lục đối với những chiếc xe do Anh sản xuất được bán đấu giá, nhưng kỷ lục này đã bị một chiếc Aston Martin khác lu mờ chỉ sau hai năm nữa. Chiếc DB4 Zagato trị giá hơn 14 triệu USD đó là 1 trong số 19 chiếc được sản xuất sau chiếc xe ra mắt tại Triển lãm Ô tô London năm 1960. Thân xe được chế tạo bởi hãng chế tạo xe ngựa người Ý Zagato và nặng hơn 50 kg so với DB4 tiêu chuẩn. Động cơ 6 xi-lanh dung tích 3.67 lít của Zagato tạo ra công suất 314 mã lực, và chiếc xe đã giành được ba chiến thắng trong cuộc đua bởi Doug Whiteford vào năm nó được chế tạo. Chủ sở hữu ban đầu là Laurie O'Neill, người đã giúp đưa những chiếc xe tải Peterbuild về quê hương Australia của ông. Chiếc xe đã có thêm hai chủ sở hữu người Úc trong vòng 20 năm tiếp theo trước khi được đưa về quê nhà để phục chế. 2. Nguyên mẫu thi đấu DP215 GT 1963: 21,455 triệu USD (khoảng 545,6 tỷ đồng) Mức giá cao thứ hai mà Aston Martin đưa ra trong cuộc đấu giá là 21,455 triệu USD (khoảng 545,6 tỷ đồng) cho chiếc DP215 GT 1963 từng tham gia giải đua 24 giờ Le Mans. Cùng năm chiếc xe đó được chế tạo dưới dạng nguyên mẫu, Lucien Bianchi và Phil Hill đã hợp tác để lái nó tại cuộc đua sức bền huyền thoại, nhưng chiếc DP215 chỉ chạy được 29 vòng trước khi hộp số bị hỏng. Bất chấp vấn đề nghiêm trọng đó, đây là chiếc xe đầu tiên đạt tốc độ hơn 300 km/h trong cuộc đua, đạt tốc độ tối đa 319,6 km/h trên đường Mulsanne Straight nổi tiếng. DP215 là chiếc xe đua cuối cùng từng được chế tạo tại nhà máy Aston Martin và cũng đánh dấu chiếc Aston Martin dành cho huyền thoại đua xe thể thao David Brown, người sau này tiếp tục hợp tác với các nhà vô địch Công thức 1 Alain Prost và Ayrton Senna. Nguyên mẫu 1963 DP215 đã được Sotheby's bán đấu giá vào năm 2018. 1. 1956 DBR1: 22,55 triệu USD (khoảng 573,6 triệu đồng) Chiếc Aston Martin đạt mức giá cao nhất từ ​​trước đến nay trong cuộc đấu giá là chiếc DBR1 đời 1956 được bán với giá 22,55 triệu USD (khoảng 573,6 triệu đồng) vào năm 2017. Đây không chỉ là một chiếc roadster màu xanh lá cây dành cho đường đua tuyệt đẹp với những đường cong ấn tượng, mà nó cũng là nhà vô địch đua xe sức bền, giành chiến thắng trong cuộc đua 1.000 km năm 1959 tại Nurbringring (Đức) dành cho Sir Stirling Moss và tham gia 24 giờ Le Mans năm đó với Roy Salvadori và Carrol Shelby cầm lái. Sự nghiệp đua xe của Shelby đã bị trật bánh vào năm sau do vấn đề sức khỏe, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục khẳng định mình là nhà thiết kế huyền thoại về xe hiệu suất. Maurice Trintigant và Paul Frere về thứ hai sau Salvadori và Shelby trên một chiếc khác trong số bốn chiếc DBR1 do Aston Martin chế tạo. Chiếc xe do Salvadori và Shelby giành chiến thắng không chỉ là chiếc Aston Martin đắt nhất từ ​​trước đến nay mà còn được bán đấu giá ở mức giá cao hơn bất kỳ chiếc xe Anh nào khác trong lịch sử.