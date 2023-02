Top 5 bài mẫu dự thi cuộc thi viết thư UPU lần thứ 52 năm 2023

Tôi sẽ tiết lộ cho bạn siêu năng lực đầu tiên của tôi là tàng hình, tôi không chỉ có thể che giấu trang phục, mà còn cho phép tàng hình bản thân chỉ bằng một ý nghĩ. Tôi có thể điều khiển đèn giao thông và biển báo giao thông từ xa, đảm bảo rằng tất cả các con đường đều được chỉ dẫn rõ ràng và người tham gia giao thông dễ dàng tuân theo. Với sức mạnh này, tôi cũng có thể kiểm soát luồng giao thông, đảm bảo về trật tự an toàn giao thông cả đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Sức mạnh siêu phàm thứ hai của tôi là siêu tốc độ và siêu giác quan. Với khả năng này, tôi có thể nhanh chóng đến hiện trường một vụ tai nạn, hoặc thậm chí ngăn chặn một vụ tai nạn trước khi nó xảy ra. Tôi cũng có thể sử dụng tốc độ và giác quan của mình để bắt những kẻ xấu gây tai nạn mà bỏ trốn.

Ngoài những sức mạnh trên, tôi còn có khả năng thấu thị. Siêu năng lực này cho phép tôi có thể nhìn thấy được các vật ngay cả khi bịt mắt, nhìn rõ nét về tương lai. Từ đó, tôi có thể phát hiện ra những mối nguy hiểm tiềm ẩn trước khi chúng trở thành mối đe dọa đối với trẻ em.

Tôi rất ngưỡng mộ siêu năng lực của bạn Spider Man ạ. Vì vậy mà tôi đã viết thư này, muốn hợp tác cùng anh vì tình yêu với các em nhỏ trên Trái Đất.

Với tất cả những siêu năng lực này, tôi tự tin mình đủ khả năng để làm cho mọi con đường trở nên an toàn hơn cho trẻ em. Tôi cam kết thực hiện sứ mệnh này và tôi tin tưởng rằng với những sức mạnh này, tôi có thể tạo ra nhiều giá trị lớn lao.

Bên cạnh việc giúp các bạn nhỏ để tránh những vụ tai nạn tiếc xảy ra, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng phát triển những ngôi nhà với những con đường đẹp và an toàn nhé. Tôi mong rằng con người cũng cùng chung tay xây dựng những con đường an toàn và sân chơi bổ ích dành cho trẻ em.

Cảm ơn anh đã đọc hết thư!

Trân trọng,

Black Panther

Bài mẫu cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ 52 - Mẫu 5

… ngày… tháng… năm…

Xin chào Iron Man!

Tôi tên là Dinosaur. Buổi tối hôm nay tôi cảm thấy rất vinh dự vì có cơ hội viết thư cho anh. Đầu tiên tôi xin gửi lời hỏi thăm đến sức khoẻ anh và gia đình, cũng khá lâu rồi chúng ta không liên lạc với nhau. Tôi rất ngưỡng mộ anh, vì thế bản thân luôn cố gắng để được như anh. Anh biết không dạo gần đây tôi đang có một sứ mệnh là làm cho các con đường tham gia giao thông trên thế giới được an toàn hơn với trẻ em và nhân loại, đối với tôi để thực hiện được sứ mệnh này tốt nhất cũng cần phải trau dồi bản thân. Hiện tại xã hội càng phát triển, cuộc sống ngày càng đi lên bao nhiêu, thì các phương tiện tham gia giao thông hiện đại càng phổ biến bấy nhiêu, kéo theo là sự xuống cấp của những con đường đồng nghĩa với việc đường sẽ thường xuyên sửa chữa và nâng cấp. Vì vậy sứ mệnh bảo vệ an toàn giao thông cho con người là vấn đề cực kỳ quan trọng. Tôi đã từng có một số nhiệm vụ mà tôi cho là may mắn và đáng nhớ, sau đây tôi xin kể lại cho anh nghe.

Hôm đó đang trên đường làm nhiệm vụ, tôi nhìn thấy một tốp học sinh đang chuẩn bị sang đường. Nhờ có thần giao cách cảm, tôi nhận ra sắp có nguy hiểm xảy ra. Đoạn đường các em chuẩn bị qua là đoạn đường đang sửa chữa và nâng cấp, có máy xúc và xe ủi hoạt động. Tuy có biển báo nhưng lúc đó máy móc đang tạm dừng làm việc. Lúc các em chuẩn bị sang đường thì bất ngờ có tiếng xe ủi khởi động. Do hình dáng các em thì nhỏ bé mà chiếc xe ủi thì sừng sửng như một con voi nên đã che khuất tầm nhìn của người lái. Chiếc xe ủi có nguy cơ lùi vào bọn trẻ, ngay lập tức tôi đã sử dụng năng lực dùng sức mạnh khủng long của mình dừng không cho xe lùi, tôi đã cứu được bọn trẻ và ra tín hiệu tới người lái xe biết phía sau xe đang cực kỳ nguy hiểm. Nhờ có sự thần giao cách cảm đó mà tôi đã hoàn thành sứ mệnh giải cứu bọn trẻ. Sau lần thực hiện sứ mệnh đó, tôi đã nhận được rất nhiều điều giá trị, nhờ có siêu năng lực mà tôi đã kịp thời giải cứu tình thế nguy hiểm. Tôi rất vui vì đã làm được những điều có ích đối với trái đất và con người, đặc biệt là với các bạn nhỏ. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đó, mang lại những điều giá trị đến với thế giới này.

Tôi viết thư này để chia sẻ và bày tỏ niềm hạnh phúc, vui mừng vì tôi đã giúp đỡ được rất nhiều trường hợp.

Thư đã dài, tôi xin dừng bút!

Người bạn

Dinosaur

Thể lệ cuộc thi viết thư UPU lần thứ 52 năm 2023

Chủ đề cuộc thi lần thứ 52: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”

Chủ đề gắn với chương trình hành động của Liên hợp quốc về an toàn đường bộ (UN second decade of action for road safety).

Đối tượng tham gia: Học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi (tính đến thời điểm gửi thư tham dự cuộc thi).

Quy định về bài thi:

- Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ.

- Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban Giám khảo sẽ chấm theo bản tiếng Việt.

- Bài thi trình bày rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy. Bài thi đánh máy vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ.