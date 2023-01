Top 5 bài hát về mùa xuân hay nhất mọi thời đại

Your browser does not support the video tag.

4. Ngày Tết Quê Em

Ca khúc Ngày Tết Quê Em do nhạc sĩ Từ Huy dồn hết tâm huyết và sức trẻ để sáng tác đã mang lại cho ông thành công lớn. Nghe ca khúc này, chúng ta sẽ được trở về với những ngày Tết truyền thống ở miền quê bình dị.

Giai điệu ca khúc nhanh nhưng nhịp nhàng, vui mà chứa đầy suy ngẫm. Dường như lời bài hát là lời nhắc nhở những ai đang xa quê tìm đường trở về với mẹ, với cha, với gia đình và quê hương.

Đây cũng là lời chúc tới tất cả mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng mà Từ Huy gửi tới mọi người dân Việt Nam.