Top 40 bài hát hay được các tài xế Anh nghe trên xe hơi nhất

Kết quả thăm dò cũng tìm ra được danh sách 40 bài hát được những lái xe ở Anh yêu thích nhất. Top 3 bài hát được cánh tài xế bật nhất lại là những bài hát đã khá cũ, từ cách đây trên dưới 20 năm. Đứng đầu là bản hit Don't Stop Me Now của Queen, Dancing Queen của Abba, và Livin' On A Prayer của ban nhạc Bon Jovi.

Top 40 bài hát còn có sự góp mặt của nhiều bài hát liên quan đến xe cộ như Sweet Caroline của Neil Diamond, Bat Out Of Hell của Meatloaf và Go Your Own Way của Fleetwood Mac. Ngoài ra, ca khúc được viết riêng cho môn đua xe F1 The Chain của Fleetwood Mac hay Cars của Gary Numan cũng nằm trong top 40.

Theo Vietnamnet