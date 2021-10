Top 4 bộ phim về du lịch gần đây khiến hội mê xê dịch "phát cuồng"

Có thể nói, “Amélie” như một bức tranh ngọt ngào về vẻ đẹp của Paris - nơi mà những sắc màu rực rỡ được tô nét đáng yêu cùng những nhân vật với khí chất thoáng đãng và đam mê trải nghiệm cuộc sống. Mỗi cảnh phim lại đưa con người đến những vùng đất khác nhau, đồng thời khắc họa vẻ đẹp của kênh đào Saint-Martin, con đường cong uốn lượn Montmartre hay thành phố náo nhiệt Paris với đèn đường, con người quyện vào nhau đến thơ mộng.

Catch me if you can

Nhắc đến những bộ phim du lịch bất hủ thì "Catch me if you can" là cái tên không thể bỏ qua. Bộ phim ra mắt năm 2002 và nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng, đồng thời thông qua những cảnh phim ấn tượng đã tô vẽ lại vẻ đẹp của nước Mỹ.

Nhắc đến những bộ phim du lịch bất hủ thì "Catch me if you can" là cái tên không thể bỏ qua. Ảnh: Netflix

Bộ phim "Catch me if you can" được tái hiện dựa trên câu chuyện có thật của Frank Abagnale - một tên lừa đảo có tiếng ở Mỹ và có nhiều cuộc mạo danh tinh vi, trắng trợn. Thông qua bộ phim, khán giả được chiêm ngưỡng những khung cảnh ấn tượng với hơi hướm cổ điển cùng nhiều địa điểm đẹp, nhất là sân bay Quốc tế John F. Kennedy.

Bộ phim ra mắt năm 2002 và nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng, đồng thời thông qua những cảnh phim ấn tượng đã tô vẽ lại vẻ đẹp của nước Mỹ. Ảnh: Netflix