Top 3 loại rau củ màu tím cực kì tốt cho sức khỏe

Bắp cải tím đậm hay tím nhạt thường được đo bằng chỉ số pH vì sự thay đổi màu sắc cũng tùy vào độ pH của đất trồng.

Các loại bắp cải nói chung chứa nhiều vitamin A, C và E. Riêng bắp cải tím có lượng vitamin C nhiều gấp đôi và lương vitamin A gấp 10 lần so với các loại bắp cái xanh.

Vitamin A, C và lượng nhiều các chất chống oxy hóa trong bắp cải tím giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương gốc tự do, bảo vệ các tế bào não phòng suy giảm trí nhớ, giúp đẹp dạ, chống lão hóa, ngăn ngừa tàn nhang, giúp da đàn hồi và mềm mại hơn.

Vitamin K trong bắp cải tím giúp xương chắc khỏe hơn, thúc đẩy liền xương cũng như duy trì mật độ canxi trong xương, ngăn ngừa và làm giảm nguy cơ loãng xương, gãy xương.

Vitamin A còn tốt cho mắt, cải thiện thị lực, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, giảm thiểu nguy cơ hình thành đục thủy tinh thể.

Sulforaphane có trong bắp cải tím có tác dụng chống viêm, giảm đau, hỗ trợ ngăn ngừa các biến chứng của viêm khớp.

Bắp cải tím giúp kiểm soát và duy trì cân nặng bởi loại rau này ít calo nhưng nhiều vitamin và khoáng chất, cùng với lượng chất xơ dồi dào, giúp tạo cảm giác no lâu và tốt cho đường ruột và hệ tiêu hóa.

Cách sử dụng: có thể ăn sống hoặc chế biến bằng luộc, hấp, xào, làm salad.

Một số lưu ý:

- Nên ăn sống. Vì khi ăn sống, hầu hết các chất dinh dưỡng trong bắp cải tím sẽ được giữ lại. Ưu tiên các món salad khi chế biến để giữ lại trọn vẹn các chất dinh dưỡng hoặc chỉ nấu chín tới rau thay vì nấu chín nhừ để đảm bảo không bị mất các chất dinh dưỡng.

- Không nên chế biến với nhiệt độ quá cao dễ làm mất chất dinh duỡng trong và làm mất đi vị ngọt tự nhiên.

- Người bị tiêu chảy, người bị đau dạ dày nên hạn chế sử dụng, nhất là bắp cải sống hoặc các món salad vì dễ gây đầy bụng, khó tiêu.