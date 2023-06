Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ VN: Hành trình 365 ngày với sứ mệnh cộng đồng

Tròn một năm đảm nhận cương vị hoa hậu, á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu, Thảo Nhi hay Thủy Tiên đều đã đạt được những thành công nhất định trên hành trình thực hiện sứ mệnh với cộng đồng, xã hội.

Vẻ đẹp của sự kiêu hãnh

Chiến thắng ngôi vị cao nhất của cuộc thi, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu đã có một năm sôi động với các dự án cộng đồng, xã hội: Digital Series về mẹ đơn thân Dream Of Vietnam, Đại sứ Quỹ Nâng bước Tuổi thơ (Quỹ y tế chăm sóc cho các trẻ bị khiếm khuyết cơ thể do bẩm sinh và tai nạn); Đại sứ Dự án Môi trường Limloop với chiến dịch “Cùng gom nào, cho Trái Đất Xanh”; Đại sứGiờ Trái Đất; Đại sứ du lịch Festival biển 2023 Khánh Hòa; tham dự chương trình “Biên giới, Biển, Đảo trong trái tim tôi”; Các chuyến thiện nguyện, trao quà cho hoàn cảnh khó khăn từ Tây Ninh, Lâm Đồng, Long An tới Sơn La…