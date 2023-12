Top 25 ca khúc Kpop hay nhất 2023 của Billboard

Top 25 ca khúc Kpop 2023 của Billboard: 1. Super Shy - NewJeans 2. Like Crazy - Jimin 3. I AM - IVE 4. Hmm-cheat - CRUSH 5. Super - SEVENTEEN 6. Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife - LE SSERAFIM 7. U - iKON 8. Smoke Sprite - So!YoON!, RM 9. Smoke - Dynamic Duo, Lee Young Ji 10. Your City - Jung Yong Hwa 11. LALALALA - Stray Kids 12. Girls' Capitalism - tripleS 13. Even For A Moment - Sung Si Kyung, Naul 14. Love or Die - The New Six 15. Marry Me - WOODZ 16. Sweet Venom - ENHYPEN 17. Let's Say Goodbye - Parc Jae Jung 18. Howl - CHUU 19. 5882 (OPPA ASAP) - Sik-K 20. In Bloom - ZEROBASEONE 21. Good Life - Jinbo, G.Soul & touch 22. Get A Guitar - RIIZE 23. OMG - NewJeans 24. Candy - Jay Park, Zion.T 25. Love Lee - AKMU