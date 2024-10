Có thể nói, vùng đất Ireland không những nổi tiếng với nền văn hóa đặc biệt mà nơi đây còn có nền ẩm thực cực phong phú. Nếu có cơ hội một lần được đặt chân tới Ireland bạn hãy thưởng thức những món ăn sau. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn Top 12 món ăn nhất định phải thử khi đặt chân đến Ireland, mỗi món ăn sẽ có hương vị khác nhau mang từng văn hóa của vùng miền. Món hầm Ireland Món hầm Ireland chính là món ăn được nhắc đến đầu tiên trong danh mục, đây là món ăn “quốc hồn quốc túy” của đất nước này. Món hầm Ireland hầu như sẽ được chế biến từ thịt cừu hoặc thịt bò sau đó nấu nhừ cùng với rau củ. Món ăn này thường được sử dụng chung với bánh mì vì nước chấm của món ăn chính là điều khác lạ so với các món ăn khác. Để làm ra được một hương vị độc đáo trong món hầm Ireland sẽ được sử dụng các gia vị đặc biệt từ đất nước này. Món ăn này không chỉ nổi tiếng tại Ireland mà còn được sử dụng rộng rãi ở các nước Châu Âu. Bánh mì soda Bánh mì Soda sẽ được làm thành hình tròn, đặc ruột và đặc biệt là rất giòn. Bánh mỳ soda sẽ được làm thành một bánh to, khi sử dụng sẽ tiến hành cắt lát vừa ăn. Người dân Ireland sẽ sử dụng bánh mì với các loại mứt trong bữa ăn sáng hoặc sử dụng với sữa tươi. Bên cạnh đó, bánh mì soda còn trở thành món ăn khai vị trong các nhà hàng nổi tiếng, sang trọng tại đất nước này. Khoai tây nghiền Khoai tây nghiền là một trong những món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa cơm của người Ireland, khoai tây sau khi được hấp chín se tiến hành nghiền nát và trộn thêm một chút muối. Thông thường, nhiều người dân Ireland sẽ sử dụng khoai tây nghiền làm món ăn chính thay cơm. Từ món khoai tây nghiền người Ireland có thể biến tấu thành nhiều món ăn khác nhau làm phong phú hơn thực đơn hằng ngày. Hải sản Đất nước Ireland nổi tiếng với những vùng biển hùng vĩ bao quanh là hệ thống thác đá đẹp mắt, vì vậy biển cả đã cung cấp cho đất nước này một nguồn hải sản dồi dào. Dòng nước tại đây đã tạo ra một hệ sinh thái biển dồi dào, với đa dạng các loại hải sản khác nhau như: Tôm, cua, cá, mực, sò điệp, cá lăng,… Các món ăn từ hải sản sẽ được chế biến phụ thuộc vào khẩu vị của người dân Ireland nên vô cùng mới lạ đối với khách du lịch. Hải sản tại Ireland có kích thước khá lớn, chắc thịt và đảm bảo được độ tươi ngon. Nếu bạn mong muốn thưởng thức những vựa hải sản tươi sống thì có thể lựa chọn những nhà hàng ven biển. Khi đó, bạn vừa có thể kết hợp du lịch lẫn khám phá ẩm thực. Bánh khoai tây Boxty Bánh khoai tây Boxty là món ăn truyền thống của đất nước Ireland với nguyên liệu chính làm từ khoai tây nghiền. Sau khi trộn với nhiều nguyên liệu khác, bánh khoai tây Boxty sẽ được ăn kèm với thịt xông khói hoặc cá hồi xông khói hay thậm chí là sốt bơ. Bánh sẽ vừa có vị mặn của thịt nhưng lại được kéo lại bởi bị béo thơm của sốt bơ, tạo nên một hương vị khó cưỡng. Thịt luộc và bắp cải Thịt luộc và bắp cải là món ăn được sử dụng phổ biến trong các gia đình, đây là một món ăn bình dân chế biến khá đơn giản. Thịt và bắp cải sau khi luộc chín sẽ được sắp xếp vào một đĩa và ăn chung cùng nhau. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt ở món ăn này chính là nước sốt chấm, tùy thuộc vào từng gia đình và từng vùng miền nước sốt chấm sẽ được pha khác nhau tạo nên một vị đặc trưng khó quên. Coddle Coddle cũng là một món ăn truyền thống trong các gia đình người Ireland mà bạn nên thưởng thức. Cách chế biến món ăn này khá đơn giản, bạn chỉ cần thả tất cả các loại thực phẩm mà mình yêu thích vào một chiếc nồi và hầm lên. Sau đó nêm nếm gia vị phù hợp với khẩu vị của mỗi gia đình. Tuy nhiên, món ăn này thường được sử dụng các thực phẩm chủ yếu như: khoai tây, hành tây, thịt nguội, xúc xích. Thực chất đây chính là món ăn “vét nồi” của người dân Ireland, món ăn sẽ chế biến khi có quá nhiều đồ ăn thừa. Tuy nhiên, theo thời gian lâu dần món ăn trở thành một truyền thống đặc biệt của người dân Ireland cho đến tận bây giờ. Cá hồi Ireland Ở bất cứ quốc gia nào cũng có cá hồi nhưng cá hồi ở Ireland rất đặc biệt, vì được sống trong môi trường hoàn toàn tự nhiên bao quanh bởi núi đá nên thịt cá hồi Ireland cực đỏ và cực chắc. Điều đặc biệt hơn cả là cá hồi Ireland ít tanh hơn các loại các hồi đến từ một quốc gia khác. Cá hồi tại Ireland có kích thước khá lớn nên bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những lát cá to, chất lượng. Đặc biệt cá hồi sẽ ngon nhất vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 nên bạn cần cân nhắc. Tại Ireland người dân sẽ thưởng thức cá hồi với sốt bơ hoặc kem trắng để tạo nên bị béo kích thích vị giác, đây chính là món ăn nên thử khi bạn đến với Ireland. Fifteens Đây chính là tên của một loại món ăn, món ăn này sẽ gồm 15 phần bao gồm: 15 lát Cherry cùng với sữa đặc và dừa khô; 15 miếng Marshmallow; 15 miếng bánh quy Digestive. Chắc chắn rằng từ cái tên tới hình thức trình bày món ăn bạn sẽ không tìm kiếm được ở bất cứ quốc gia nào ngoài đất nước Ireland. Barmbrack Barmbrack được biết đến là một loại bánh trái cây rất được người Ireland yêu thích, loại bánh này sẽ được sử dụng chung cùng với một tách trà chiều. Bánh sẽ được làm từ một loại bột cùng với đó là các hạt nho khô hay các loại hạt khác. Vỏ bánh bên ngoài tròn, bên trong ruột mềm ẩm. Theo truyền thống của người Ireland, bánh sẽ tượng trưng cho những điều may mắn trong hôn nhân. Nếu người ăn trúng phải chiếc nhẫn thì sẽ có cơ hội kết hôn vào cuối năm, nếu ăn phải cái đê khâu tức là chuyện tình duyên chưa suôn sẻ. Thịt cừu nướng Thịt cừu cũng là một món ăn đáng thưởng thức đến từ đất nước Ireland, thông thường những con cừu sẽ được nuôi tại thảo nguyên đến ngày sẽ bắt về và giết thịt. Thịt cừu chứa rất nhiều dinh dưỡng nên rất được người dân Ireland lựa chọn trong thực đơn của mình và họ rất thích chúng. Món thịt cừu nướng sẽ được chế biến cả tảng, không cắt nhỏ nhằm đảm bảo miếng thịt vẫn ẩm ướt không bị khô. Thịt cừu nướng được chế biến tại đất nước Ireland sẽ được tẩm ướt bởi những gia vị đặc biệt như vị thảo mộc, vị tỏi. Hải sản hấp rượu táo Rượu táo là một thức uống ngon tại đất nước Ireland, tuy nhiên bên cạnh đó nó còn trở thành loại gia vị không thể thiếu khi chế biến món ăn. Rượu táo hấp hải sản là một trong những món ăn bạn nên thử, hải sản sẽ được giữ nguyên con chỉ tẩm ướp một số gia vị cần thiết và chín bằng hơi nước. Sau khi hoàn thành hải sản sẽ được chín mềm bởi có hơi cồn, nhưng đọng vị ngọt của hương táo. Đây là món ăn ngon, đặc biệt nên thưởng thức. Trên đây là tổng hợp 12 món ăn nhất định phải thử khi đặt chân đến Ireland mà bạn nên thưởng thức. Có thể nói, ẩm thực tại đất nước Ireland có rất nhiều điều thú vị nó gắn liền với văn hóa và phong tục vùng miền. Chính vì vậy, nếu có cơ hội đặt chân tới Ireland bạn nên trải nghiệm. Nguồn: MXH