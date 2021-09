TOP 100 BXH giá trị thương hiệu cá nhân của idol Kpop tháng 9 năm 2021: Độ hot màn debut solo có giúp Lisa (BLACKPINK) đánh bại Jimin (BTS)?

HẠNG 5: Jennie (BLACKPINK)

Cuối cùng Jennie là người chốt lại top 5 với điểm giá trị thương hiệu là 4.374.333 điểm. So với tháng 5/2021, điểm của của Jennie tăng đến 89,30%.

Dưới đây là kết quả top 100 cá nhân idol Kpop có giá trị thương hiệu cao nhất trong tháng 9 năm 2021.

1. BTS Jimin

2. BLACKPINK Lisa

3. Kang Daniel

4. BTS V

5. BLACKPINK Jennie

6. ASTRO Cha Eunwoo

7. BTS Jungkook

8. BIGBANG G-Dragon

9. Super Junior Kim Heechul

10. BTS Jin



11. Red Velvet Joy

12. BTS Suga

13. SNSD Taeyeon

14. aespa Karina

15. aespa Winter

16. NCT Taeyong

17. BTS RM

18. NCT Doyoung

19. BLACKPINK Jisoo

20. BTS J-Hope



21. SNSD Yuri

22. BLACKPINK Rosé

23. SNSD Yoona

24. Ha Sungwoon

25. Red Velvet Irene

26. NCT Lucas

27. aespa Giselle

28. NCT Jungwoo

29. Red Velvet Wendy

30. CN Blue Yonghwa



31. NCT Jaehyun

32. EXID Hani

33. SHINee Key

34. Oh My Girl Arin

35. 2PM Junho

36. SNSD Seohyun

37. MAMAMOO Hwasa

38. Red Velvet Seulgi

39. aespa NingNing

40. NCT Mark



41. SNSD Sunny

42. Red Velvet Yeri

43. WINNER Song Mino

44. Kim Jaehwan

45. WINNER Kang Seungyoon

46. Apink Son Naeun

47. Highlight Yang Yoseob

48. JYJ Kim Jaejoong

49. Brave Girls Minyoung

50. Brave Girls Yujeong



51. THE BOYZ Juyeon

52. SHINee Minho

53. SNSD Hyoyeon

54. TWICE Jeongyeon

55. NU'EST Minhyun

56. Oh My Girl YooA

57. MAMAMOO Solar

58. SHINee Jonghyun

59. LOONA Chuu

60. SNSD Sooyoung



61. Oh My Girl Hyojung

62. EXO D.O.

63. THE BOYZ Hyunjae

64. Lovelyz Mijoo

65. fromis_9 Chaeyoung

66. Brave Girls Yuna

67. MAMAMOO Wheein

68. NU'EST Minhyun

69. Oh My Girl Seunghee

70. Highlight Yoon Doojoon



71. Girl's Day Mina

72. THE BOYZ Younghoon

73. Stray Kids Hyunjin

74. Oh My Girl Jiho

75. Oh My Girl Binnie

76. Oh My Girl Mimi

77. TXT Yeonjun

78. TXT Soobin

79. Super Junior Sungmin

80. SHINee Onew



81. THE BOYZ Sunwoo

82. TVXQ Changmin

83. SEVENTEEN Mingyu

84. THE BOYZ New

85. NCT Haechan

86. NCT Jisung

87. GOT7 Jinyoung

88. MONSTA X Minhyuk

89. TXT Beomgyu

90. BTOB Eunkwang

91. ITZY Chaeryeong

92. SF9 Rowoon

93. STAYC Sieun

94. TXT Taehyun

95. THE BOYZ Q

96. SEVENTEEN Jeonghan

97. Weki Meki Yoojung

98. ITZY Yeji

99. WINNER Lee Seunghoon

100. TXT Huening Kai

Tháng này nhóm nữ idol Kpop bạn yêu thích đứng thứ mấy trong BXH giá trị thương hiệu? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé.