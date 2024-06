Top 10 xe bán chạy tháng 5: Corolla Cross trở lại, Xpander giữ vững ngôi đầu

5. Toyota Yaris Cross: 902 chiếc

Với doanh số 902 chiếc bán ra trong tháng 5, mẫu xe của Toyota đã tăng nhẹ 2% so với tháng trước (882 chiếc) và vẫn góp mặt ở vị trí thứ 5 trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Cộng dồn 5 tháng đầu năm, Toyota Việt Nam đã bán ra tổng cộng 2.939 chiếc Yaris Cross.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe hoàn toàn mới vừa được ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 9/2023. Xe thuộc phân khúc B-SUV, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản, trong đó có 1 phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L và thêm 1 phiên bản hybrid duy nhất trong phân khúc. Giá bán của 2 phiên bản lần lượt là 730 và 838 triệu đồng.

6. Mazda CX-5: 892 chiếc

Mẫu crossover của thương hiệu Mazda tại Việt Nam bán được 892 chiếc trong tháng 5, tăng 11,5% so với tháng 4 và giảm nhẹ 2% so với tháng 5/2023. Doanh số này giúp CX-5 tăng 1 bậc so với tháng trước, lên vị trí số 6. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2024, doanh số Mazda CX-5 đạt 4.011 chiếc, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu tháng 7/2023, Mazda CX-5 được làm mới với 3 phiên bản, trang bị động cơ Skyactiv-G dung tích 2.0L, giá từ 749-829 triệu đồng. Trong đó, bản Premium có hai gói tùy chọn Sport (thêm 20 triệu đồng) hoặc Exclusive (thêm 40 triệu đồng).

7. Ford Everest: 811 chiếc

Ford Everest tiếp tục có mặt trong top 10 với vị trí số 7, tăng 2 bậc so với tháng trước đó. Doanh số tháng vừa qua của Everest đạt 811 chiếc, tăng 6% so với tháng 4 (766 chiếc) và tăng tới 28% so với tháng 5/2023. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2024, Ford Việt Nam đã bán ra tổng cộng 3.612 chiếc Everest, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.