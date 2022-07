Top 10 triệu chứng của biến thể BA.4, BA.5

Các ca bệnh Covid-19 đã đạt mức cao kỷ lục ở Anh khi các chủng Omicron mới như BA.4, BA.5 lưu hành. Hầu hết những người mắc bệnh trong vài tháng qua đều có biểu hiện tương tự cảm lạnh.



Chủng Omicron được ghi nhận gây bệnh nhẹ hơn những chủng khác xuất hiện trước đó. Việc triển khai vắc xin Covid-19 cũng giúp bảo vệ người dân.



Nhưng khi virus phát triển, các triệu chứng cũng có những thay đổi. Nhóm nghiên cứu tại Ứng dụng theo dõi triệu chứng Covid-19 đã tiết lộ các biểu hiện bệnh chính cần lưu ý.

Ảnh minh họa: Businesstech

Theo The Sun, top 10 triệu chứng bao gồm đau họng, đau đầu, nghẹt mũi, ho khan, chảy nước mũi, ho có đờm, khàn giọng, hắt hơi, mệt mỏi, đau cơ.



Các biểu hiện ít gặp hơn gồm chóng mặt, sưng hạch ở cổ, đau mắt, khứu giác thay đổi, đau thắt ngực, sốt, ớn lạnh, khó thở, đau tai, mất khứu giác.



Hơn 57% số bệnh nhân bị đau họng, trong khi 49% bị đau đầu.



Đó là sự thay đổi so với ba dấu hiệu chính của Covid-19 thời kỳ đầu là ho kéo dài, sốt, mất vị giác/khứu giác.



Tuy nhiên, khoảng 40% số người bệnh vẫn bị ho. Nhưng tình trạng mất hoặc thay đổi vị giác/khứu giác không còn xuất hiện nhiều. Hiện chỉ có 12% số ca có kết quả xét nghiệm dương tính thay đổi vị giác, chỉ có 10% thay đổi về mùi.



Giáo sư Tim Spector cho biết: “Covid-19 vẫn còn lan tràn trong cộng đồng. Số ca nhiễm nhiều đến mức nếu có bất kỳ triệu chứng giống như cảm lạnh vào lúc này, khả năng bạn bị Covid-19 cao gấp đôi cảm lạnh”.



Số ca Covid-19 ở Vương quốc Anh đã đạt mức kỷ lục vào tuần trước với dữ liệu từ ứng dụng cho thấy cứ 15 người dân thì có một người mắc bệnh. Các chủng BA.4 và BA.5 đang thúc đẩy làn sóng dịch vào mùa hè.



Các hậu duệ của Omicron có thể tránh được khả năng miễn dịch có được do từng nhiễm bệnh và tiêm vắc xin trước đó.



Dữ liệu từ Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) thông tin, BA.5 lây truyền nhanh hơn 35% so với BA.2, trong khi BA.4 lan nhanh hơn khoảng 19%.



Các chuyên gia đã cảnh báo những người từng nhiễm Omicron có nguy cơ mắc lại biến thể này chỉ 4 tuần sau đó.



Giáo sư Spector nói thêm: “Ngay cả khi từng nhiễm Covid-19 trong quá khứ và được tiêm phòng đầy đủ, mọi người vẫn mắc bệnh. Điều này do có nhiều biến thể cùng tồn tại cùng một lúc (BA.2, BA.4 và BA.5)”.



“Tin tốt là chúng tôi đã thấy số lượng giảm nhẹ hằng ngày. Mặc dù chúng ta đều muốn tận hưởng tối đa thời tiết tốt, nhưng mọi người sẽ phải tự quyết định xem có nên tham gia các sự kiện lớn, làm việc tại văn phòng hay sử dụng phương tiện giao thông công cộng đông đúc hay không”.



Số người nhập viện ở Anh đang tăng lên và gần ở mức đã thấy vào tháng 1 và tháng 3 - khi các biến thể Omicron trước đó bùng phát. Số ca tử vong vào khoảng 65 người/ngày.