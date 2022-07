Top 10 thành phố có chi phí sống đắt đỏ nhất trên thế giới với người nước ngoài

Trong danh sách Top 10 thành phố có chi phí sống đắt đỏ nhất trên thế giới đối với người nước ngoài, các thành phố của Thụy Sĩ là Zurich, Geneva, Basel và Bern chiếm vị trí lần lượt từ 2 – 5 và là đại diện duy nhất của châu Âu nằm trong nhóm này. Còn thành phố Tel Aviv và New York đứng ở vị trí lần lượt là 6 và 7.

Thành phố New York của Mỹ trở lại trong danh sách Top 10 thành phố đắt đỏ nhất với người nước ngoài sau khi tụt từ vị trí số 6 xuống 14 trong cuộc khảo sát vào năm 2021. Trong khi đó, thành phố Thượng Hải của Trung Quốc từng xếp vị trí thứ 6 vào năm 2021, nhưng đã bị loại khỏi Top 10 để đứng ở vị trí thứ 12 trong cuộc khảo sát năm nay.

Cuộc khảo sát thường niên của công ty tư vấn Mercer được tiến hành đối với 227 thành phố dựa trên đánh giá về giá cả của hơn 200 hạng mục gồm nhà ở, giao thông, thực phẩm và giải trí. Ngoài ra, thành phố New York được sử dụng làm cơ sở để so sánh, và biến động của các đồng tiền được so với đồng USD.

Minh Thu (lược dịch)