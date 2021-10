TOP 10 nữ idol Kpop có gương mặt xinh đẹp nhất theo fan quốc tế bình chọn: Một nữ idol gây bất ngờ khi thắng cả Irene, Jisoo và Tzuyu

Vừa qua, KingChoice đã tổ chức cuộc bình chọn những nữ idol sở hữu gương mặt đẹp nhất Kpop với tên gọi 'THE 100 MOST BEAUTIFUL FACES IN KPOP 2021'. KingChoice được biết đến là trang web bỏ phiếu quốc tế nổi tiếng với cộng đồng Kpop quốc tế. Đã có rất nhiều thành viên các nhóm nữ được đề cử, và không nhất thiết họ phải nắm giữ vị trí visual trong nhóm để được đề cử.

Cuối cùng, cuộc bình chọn đã khép lại vào cuối tháng 9 vừa qua với những nữ idol có gương mặt được yêu thích nhất đã được công bố. Trong BXH này chúng ta sẽ được chứng kiến những cuộc cạnh tranh thú vị giữa các nữ idol Kpop gen 3 ở top đầu, ngoài ra kết quả No.1 cũng rất bất ngờ. Hãy cùng điểm qua 10 cái tên được vinh danh trong BXH này để xem ai sẽ là quán quân nhé.

HẠNG 10: Jeongyeon (TWICE) - 265.269 lượt vote

HẠNG 9: Chengxiao / Trình Tiêu (WJSN) - 315.821 lượt vote